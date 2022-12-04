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وزير الشؤون الدينية الأسبق سعيد شيبان في ذمّة الله

الشروق أونلاين
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وزير الشؤون الدينية الأسبق سعيد شيبان في ذمّة الله
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الراحل سعيد شيبان

توفي يوم الأحد الدكتور سعيد شيبان، الوزير الأسبق للشؤون الدينية في الجزائر، عن عمر ناهز 97 عاما.

الراحل من مواليد 2 أبريل 1925 في قرية الشرفة بولاية البويرة. وهو طبيب متخصّص في طب العيون، وسياسي ناضل في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية وحزب الشعب الجزائري.

تولّى الفقيد، وهو شقيق الشيخ الراحل عبد الرحمان شيبان، وزارة الشؤون الدينية في حكومة مولود حمروش، في الفترة ما بين سبتمبر 1989 وجوان 1991.

في بداية 2001، شارك الراحل في إعداد برنامج دعوي باللغة الفرنسية، على قناة التلفزيون العمومية “كنال ألجيري”،  بعنوان “نور القرآن والسنة”.

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