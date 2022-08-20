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الجزائر

وزير الشؤون الدينية التونسي السابق يعتصم بمطار قرطاج بعد منعه من السفر

الشروق أونلاين
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وزير الشؤون الدينية التونسي السابق يعتصم بمطار قرطاج بعد منعه من السفر

منعت السلطات التونسية نورالدين الخادمي وزير الشؤون الدينية السابق في تونس من السفر إلى الخارج للمرة الثامنة على التوالي، الأمر الذي جعله يعتصم رفقة عائلته في مطار تونس قرطاج ابتداء من ليلة الجمعة 19 أوت 2022، وكان الخادمي قد تعرض لوعكة صحية وهو معتصم بالمطار، ما استدعى التدخل العاجل لتقديم الاسعافات الطبية له، ويقول أستاذ الشريعة بجامعة الزيتونة إن هذا المنع بدون أي موجب قانوني، ولا يوجد أي حكم قضائي يمنعه من حقه في السفر، خاصة وأنه متعاقد مع جامعات خارج تونس حيث يزاول التدريس في جامعة قطر، كما أن هذا المنع أثّر سلبا على أسرته وساهم في تشتيتها وهو ما جعل السيد الخادمي يتوجه برسائل للسلطات المعنية لرفع هذا المنع غير القانوني على حد تعبيره وعلى رأس هذه السلطات الرئيس التونسي قيس سعيد.

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