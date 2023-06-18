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للإشراف على بعثة الحج الجزائرية

وزير الشؤون الدينية في السعودية

الشروق أونلاين
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وزير الشؤون الدينية في السعودية
جانب من استقبال الوزير بلمهدي

حل وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الأحد، بالسعودية، للإشراف على بعثة الحج الجزائرية.

وأفاد بيان الوزارة أن الوزير يوسف بلمهدي على بعثة الحج الجزائرية باعتباره رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر.

وأشرف الوزير بحضور سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية محمد علي بوغازي، على اجتماع توجيهي لمؤطري مركز المدينة المنورة بعثة الحج الجزائرية.

وقد كان في استقبال بلمهدي بالمطار كل من سفير الجزائر لدى السعودية محمد علي بوغازي. وقنصل الجزائر بجدة محمد عالم، ورئيس مركز المدينة المنورة زهير بوذراع ، ورئيس لجنة الفتوى والإرشاد عز الدين بوغلم، حسب البيان.

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