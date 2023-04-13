وزير الشؤون الدينية: نعمل على رفع أجور الأئمة ومدرسي القرآن

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الخميس، خلال إجابته على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه يعمل على رفع أجور الأئمة ومدرسي القرآن.

وقال الوزير يوسف بلمهدي: “رفعنا الانشغال من خلال مشروع خاص إلى الجهات المختصة لتحسين راتب الإمام والقائم بالشأن الديني، ونحن ننتظر الرد”.

وأضاف الوزير: “أنا أشاطركم الانشغال نفسه، نحن نبحث مع السلطات الوصية على حلول لتوفير سكنات للسادة الأئمة، وهذا من صلب عمل الحكومة وتعهدات رئيس الجمهورية”.