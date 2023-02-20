وزير الشؤون الدينية: هذا ما يتميّز به مصحف “برايل” الجزائري الجديد

تطبع الجزائر أول مصحف للقرآن الكريم برواية ورش، بلغة “برايل” للمكفوفين، حسب ما أكده وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.

وقال بلمهدي للقناة الإذاعية الثانية:”الجزائر والحمد لله ستطبع لأول مرة مصحف “برايل” برواية ورش”. وأضاف:”لدينا نسخة قديمة من المصحف بلغة “برايل”، لكنه برواية حفص، وليس من إنتاج جزائري”.

وتابع الوزير يقول:”اليوم الجزائر ستطبع المصحف برواية ورش، وبمجهود مصمّمين جزائريين. مع إضافة تقنية جديدة غير موجودة في المصاحف الأخرى”.

وتتعلّق هذه التقنية الجديدة في المصاحف الجزائرية، بإدماج الآيات القرآنية المرسومة بريشة الخطّاط الجزائري الشيخ شريفي، مع الآيات المكتوبة بلغة “برايل”، يوضح الوزير.

وستكون أولى نسخ المصحف الجديد جاهزة قبل حلول شهر رمضان المقبل، يؤكد الوزير بلمهدي. وسيتمّ توزيع مصحف “برايل” الجزائري بالمجان لفائدة المسلمين في الجزائر، ودول إفريقيا الأخرى، وأوروبا أيضا عن طريق جامع باريس.

وأردف الوزير في هذا السياق:”المصحف الجزائري يُهدى ولا يُباع، وسيكون متاحا في مسجد باريس للمغتربين الجزائريين، وحتى للمسلمين من كلّ الجنسيات”.