وزير الشؤون الدينية والأوقاف في دار الإمام للإشراف على ندوة تحرّي رؤية هلال شوال

تجتمع لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام في المحمدية بالعاصمة، لتحرّي هلال شوال.

ووصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي إلى دار الإمام، للإشراف على ندوة لجنة الأهلة، لتحرّي الهلال المؤذن بحلول عيد الفطر.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية مساء الإثنين، أن الأربعاء 10 أفريل 2024، سيكون أول أيام عيد الفطر لعام 1445ه. لعدم ثبوت رؤية هلال شوال في عدّة مراصد فلكية بالمملكة.

وقد تعذرت رؤية هلال شهر شوال المؤذن بحلول عيد الفطر، في مراصد تمير وحوطة سدير وتبوك. ليكون الثلاثاء 9 أفريل متمّما لشهر رمضان 30 يوما.

وهو ما ذهبت إليه معظم الدول التي تتحرى هلال شوال يوم الإثنين، على غرار الكويت وقطر والبحرين والإمارات وسوريا.

كما أعلن مفتي فلسطين محمد حسين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان. وأن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وقالت دار الإفتاء المصرية:”تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال”. ليكون الثلاثاء الموافق لـ9 أفريل هو المتمم لشهر رمضان.