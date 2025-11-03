وزير الشؤون الدينية والأوقاف يستقبل وفدًا عن الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي يوم الإثنين، وفدًا عن الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر. برئاسة الكاردينال جون بول فيسكو، رئيس أساقفة الجزائر.

وشارك في اللقاء أيضا، حسب ما ذكره بيان للوزارة، كل من أسقف وهران دافيد كارارو، والمسؤول الأبرشي لقسنطينة ميشال غيّلو، وأسقف الأغواط وغرداية دييغو ساريو كوكاريلا.

“وقد خُصّص اللقاء لبحث جملة من الانشغالات المتعلقة بنشاط الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر”، يضيف ذات البيان.

وفي فيفري 2023، منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجنسية الجزائرية لرئيس أساقفة الجزائر جون بول فيسكو، بموجب مرسوم رئاسي.

وعُيّن فيسكو رئيسا جديدا لأساقفة الجزائر في ديسمبر 2021. وسبق له أن شغل منصب أسقف وهران منذ 2012.