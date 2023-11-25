بلمهدي يشرف على تدشين 4 مساجد بولاية باتنة

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، يوم السبت على تدشين 4 مساجد بولاية باتنة، بالإضافة إلى مرافق تابعة للقطاع.

جاء ذلك خلال زيارة العمل إلى ولاية باتنة، شرقيّ الجزائر، حيث تفقد مشاريع ودشن مساجد ومرافق تابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، رفقة والي الولاية محمد بن مالك.

وقام الوزير بلمهدي حسب بيان الوزارة بالاستماع لعرض تقني يتعلق بإنجاز مركز وقفي لاستقبال مرضى السرطان، وتدشين كل من:

مسجد الريان بممرات بن بولعيد بباتنة

مسجد العلامة عمر دردور ببلدية تازولت

المسجد العتيق ببلدية تازولت

مسجد حمزة عبد المطلب ببلدية تازولت

كما دشن بلمهدي أيضا المدرسة القرآنية التابعة لمسجد صهيب الرومي – بوزوران – بباتنة، وأشرف على افتتاح فعاليات ملتقى “مقاومة الشعب الجزائري بين ثورة أول نوفمبر ودعم القضية الفلسطينية” بقاعة المجلس الشعبي الولائي.