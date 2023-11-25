-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بلمهدي يشرف على تدشين 4 مساجد بولاية باتنة

الشروق أونلاين
  • 115
  • 0
بلمهدي يشرف على تدشين 4 مساجد بولاية باتنة
وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، يوم السبت على تدشين 4 مساجد بولاية باتنة، بالإضافة إلى مرافق تابعة للقطاع. 

جاء ذلك خلال زيارة العمل إلى ولاية باتنة، شرقيّ الجزائر، حيث تفقد مشاريع ودشن مساجد ومرافق تابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، رفقة والي الولاية محمد بن مالك.

وقام الوزير بلمهدي حسب بيان الوزارة بالاستماع لعرض تقني يتعلق بإنجاز مركز وقفي لاستقبال مرضى السرطان، وتدشين كل من:

  • مسجد الريان بممرات بن بولعيد بباتنة
  • مسجد العلامة عمر دردور ببلدية تازولت
  • المسجد العتيق ببلدية تازولت
  • مسجد حمزة عبد المطلب ببلدية تازولت

كما دشن بلمهدي أيضا المدرسة القرآنية التابعة لمسجد صهيب الرومي – بوزوران – بباتنة، وأشرف على افتتاح فعاليات ملتقى “مقاومة الشعب الجزائري بين ثورة أول نوفمبر ودعم القضية الفلسطينية” بقاعة المجلس الشعبي الولائي.

مقالات ذات صلة
عائلات وأطفال يهربون عبر قوارب “الموت” نحو إسبانيا مقابل 30 مليونا!

عائلات وأطفال يهربون عبر قوارب “الموت” نحو إسبانيا مقابل 30 مليونا!

الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات نحو هذه الوجهات الدولية

الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات نحو هذه الوجهات الدولية

سيال: تعديل برنامج توزيع المياه عبر 11 بلدية

سيال: تعديل برنامج توزيع المياه عبر 11 بلدية

سكيكدة: إنقاذ 12 شخصا عالقا وإجلاء 20 عائلة بسبب الأمطار

سكيكدة: إنقاذ 12 شخصا عالقا وإجلاء 20 عائلة بسبب الأمطار

مجمع “الشروق” يحشد للتضامن بالمال لنصرة غزة

مجمع “الشروق” يحشد للتضامن بالمال لنصرة غزة

رفع العراقيل عن 90 بالمئة من طلبات الاستثمار الصيدلاني

رفع العراقيل عن 90 بالمئة من طلبات الاستثمار الصيدلاني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد