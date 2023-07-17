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الجزائر

وزير الشؤون الدينية يستقبل سفير الفاتيكان

الشروق أونلاين
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وزير الشؤون الدينية يستقبل سفير الفاتيكان
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي يوم الإثنين، سفير الكرسي البابوي كوريان ماثيو فايالونكال، المعتمد سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الفاتيكان لدى الجزائر.

والفاتيكان هي أصغر دولة من حيث المساحة في العالم، حيث تقع وسط العاصمة الإيطالية روما. وتمتدّ على مساحة لا تتجاوز  0.49 كلم مربع.

ويقارب عدد سكان الفاتيكان، وهي مقر القيادة الروحية للمسيحيين الكاثوليك، نحو 850 نسمة فقط، معظمهم من الرهبان.

وقدّم كوريان ماثيو فايالونكال أوراق اعتماده كسفير للفاتيكان في الجزائر، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في جويلية من العام 2021.

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