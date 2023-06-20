وزير الشؤون الدينية يشارك في ندوة “الحج الكبرى 47” بجدة (صور)

شارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الثلاثاء، في “ندوة الحج الكبرى 47” بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وانعقدت فعاليات هذه الندوة التي حضرها الوزير بلمهدي بعنوان: “فقه التيسير في الحج”، برفقة القنصل العام للجزائر بجدة محمد عالم.

وكان بلمهدي على رأس وفد يتكون من المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني، وأعضاء من مركز مكة الكرمة لمكتب شؤون حجاج الجزائر.

كما التقى وزير الشؤون الدينية خلال هذه الندوة بشخصيات علمية ودينية من مختلف دول العالم الإسلامي، حسب بيان الوزارة.