-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير الشؤون الدينية يشارك في ندوة “الحج الكبرى 47” بجدة (صور)

الشروق أونلاين
  • 81
  • 0
وزير الشؤون الدينية يشارك في ندوة “الحج الكبرى 47” بجدة (صور)
جانب من مشاركة وزير الشؤون الدينية

شارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الثلاثاء، في “ندوة الحج الكبرى 47” بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. 

وانعقدت فعاليات هذه الندوة التي حضرها الوزير بلمهدي بعنوان: “فقه التيسير في الحج”، برفقة القنصل العام للجزائر بجدة محمد عالم.

وكان بلمهدي على رأس وفد  يتكون من المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة  أحمد سليماني، وأعضاء من مركز مكة الكرمة لمكتب شؤون حجاج الجزائر.

كما التقى وزير الشؤون الدينية خلال هذه الندوة بشخصيات علمية ودينية من مختلف دول العالم الإسلامي، حسب بيان الوزارة.

مقالات ذات صلة
إيداع ملفات الترشح لتوظيف حاملي الدكتوراه والماجستير قبل تاريخ 25 جوان

إيداع ملفات الترشح لتوظيف حاملي الدكتوراه والماجستير قبل تاريخ 25 جوان

بالصور.. بلمهدي يزور الحجاج الجزائريين المرضى بمستشفى الحرم

بالصور.. بلمهدي يزور الحجاج الجزائريين المرضى بمستشفى الحرم

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 19 جوان 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 19 جوان 2023

وهران تفتتح موسم الاصطياف من شاطئ مداغ

وهران تفتتح موسم الاصطياف من شاطئ مداغ

مطار الجزائر يعلن عن مناقصة وطنية مفتوحة

مطار الجزائر يعلن عن مناقصة وطنية مفتوحة

تأجيل الجلسات الوطنية للكتاب إلى نهاية السنة

تأجيل الجلسات الوطنية للكتاب إلى نهاية السنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد