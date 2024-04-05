وزير الشؤون الدينية يكشف حجم الإعتداءات على الأئمة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن عدد مهول، للاعتداءات التي طالت أئمة المساجد في سنة 2023، بالنظر إلى مكانتهم الموقرة في المجتمع الجزائر.

وفي ردّه على سؤال شفهي في المجلس الشعبي الوطني، أمس الخمس، قال بلمهدي، إن عدد الاعتداءات على أئمة المساجد خلال السنة الماضيية، قد تجاوز 30 حالة اعتداء.

وقال الوزير بلمهدي، إن هذه الاعتداءات، تعدّدت بين الاعتداء الشفهي والاهانة المعنوية والضرب حتى بآلة حادة، حيث تم تسجيل حالات وفاة جراء هذه الفعل.

ونوّه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إلى المجهودات التي بذلتها هيأته الوزارية بالتعاون مع وزارة العدل، والتي تكللت بإصدار قانون يشدّد العقوبة على كل شخص يعتدي على إمام مسجد،