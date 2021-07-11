وزير الشباب والرياضة: “هذه عودة الشبيبة وليس كل فريق قادر على بلوغ النهائي”

استقبل بعثة النادي في أول خرجة ميدانية له

في أول خرجة ميدانية له، تنقل وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الأحد، إلى مطار هواري بومدين، أين كان في استقبال وفد شبيبة القبائل العائد من البنين بعد خوض المباراة النهائية لكأس “الكاف.

وفي حديثه إلى مسؤولي الشبيبة، وفي مقدمتهم الرئيس ملال، أثنى وزير الشباب والرياضة على أداء شبان الشبيبة في المباراة النهائية، وقال: ” الحمد لله، هذه عودة الشبيبة، التي لديها القدرة على رفع العلم الجزائري في المنافسات الخارجية، وفريق الشبيبة يستحق كل الدعم والإحترام”.

وأضاف الوزير سبقاق:” لم نخسر، وليس كل الأندية قادرة على بلوغ النهائي”. ووعد وزير الشباب والرياضة في الأخير بتقديم الدعم من أجل رفع الرأس عاليا وتشريف الألوان الوطنية.