وزير الشباب والرياضة يؤكد على مرافقة الرياضيين ودعمهم

في زيارة عمل قادته إلى تلمسان

جدّد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تلمسان على وقوف الدولة إلى جانب مختلف الرياضيين، مؤكدا أن النتائج الإيجابية المحققة مؤخرا في إشارة إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران والألعاب الإسلامية بتركيا ومختلف البطولات الإفريقية، حيث حققت الجزائر نتائج إيجابية في الملاكمة والجيدو والكاراتي والتايكواندو وتتويج أشبال المنتخ الوطني مؤخرا بالبطولة العربية، وغيرها من النتائج الإيجابية المحققة في مختلف المحافل الدولية هي نتاج عمل كبير تقوم به الإتحاديات واللجنة الأولمبية الجزائرية بمرافقة وزارة الشباب والرياضة مؤكدا بأن واقع الرياضة في الجزائر يسير نحو الأحسن أحب من أحب وكره من كره، والنتائج والميداليات والصعود إلى البوديوم في مختلف المحافل يؤكد ذلك، وهذا الأمر لم يأت من فراغ وإنما بناء على عمل ومرافقة وتنظيم للتحضيرات مع دعم الوزارة.

وزير الشباب والرياضة استهل زيارته بافتتاح فعاليات البطولة الوطنية للغوص، وهي الرياضة الجديدة التي نجحت الجزائر في تحقيق نتائج مشرفة قاريا فيها وهو ما جعل الوزارة تصر على تطويرها وتمكين مختلف الممارسين من الإحتكاك مع عناصر النخبة.

وفي ثاني محطة أشرف وزير الشباب والرياضة رفقة عبد الرحمن حماد على افتتاح فعاليات اليوم الأولمبي، وهي التظاهرة التي تم تأجيلها من شهر جوان كما جرت العادة بسبب تنظيم الجزائر لألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد الوزير أن هذا اليوم سيتيح للرياضيين التنافس كما يعتبر فرصة للجماهير من أجل اكتشاف والتعرف على تخصصات رياضية جديدة. إضافة إلى التعرف على ميثاق وأخلاقيات الرياضة وتمثين أواصر التعارف بين شباب الوطن، متمنيا التوفيق للمشاركين في مسارهم الدراسي والرياضي.