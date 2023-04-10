وزير الشباب والرياضة يتفقد ملعب شرشال ومرافق شبانية بتيبازة

وقف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، خلال زيارته إلى ولاية تببازة، على سير أشغال إنجاز ملعب شرشال،

وخلال الزيارة التي قام بها صبيحة الاثنين، من أجل زيارة العديد من المرافق الشبابية والرياضية، تنقل الوزير حماد إلى موقع إنجاز ملعب شرشال، ووقف على سير الأشغال.

ووقف الوزير حماد على آخر التجهيزات لملعب كرة القدم، الذي يتسع على 10 آلاف مقعد بأرضية معشوشبة طبيعيا .

وأسدى وزير الشباب والرياضة تعليمات برفع وتيرة الانجاز الخاصة بهذا الصرح الرياضي وتسليمه قبل تاريخ 5 جويلية 2023.

وقبل تنقله إلى شرشال، كان وزير الشباب والرياضة، وفي محطته الأولى بولاية تيبازة قد قام بتدشين مخيم الشباب الذي حمل اسم المجاهد المتوفي محمد شتوي بڨوراية ، أين تلقى تلقى شروحات حول هذا الصرح الذي تقدر طاقته الاستيعابية بـ 80 سرير كما يضم عدة مرافق خاصة بالشباب و التخييم .