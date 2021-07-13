وزير الشباب والرياضة يلتقي المتأهلين.. ويشجعهم على “التتويج”

44 رياضيا جزائريا يشاركون في الألعاب الأولمبية بطوكيو

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن تأهل 44 رياضيا جزائريا للألعاب الأولمبية بطوكيو، المقررة من23 جويلية إلى 8 أوت، ليس “وليد الصدفة”، بل هو ثمرة “تحضير ملائم ومخطط له ومنسق”. وذلك، رغم القيود الصحية المفروضة، جراء انتشار وباء كوفيد-19.

في تصريح له، خلال حفل نظم على شرف الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية بطوكيو، أوضح السيد سبقاق: “لقد سطرنا مع مسؤولي اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ورؤساء الفدراليات الرياضية الوطنية مخططا تحضيريا، لرياضيي النخبة، من خلال برمجة تربصات خاصة، لفائدة أكثر من 300 رياضي معني بالألعاب الأولمبية المنظمة بطوكيو، والألعاب المتوسطية، التي ستحتضنها وهران في 2022”. وأضاف: “لقد حرصنا أيضا على استفادة 89 رياضيا من تربص تحضيري بالخارج، حتى يتسنى لرياضيينا المشاركة في الألعاب الأولمبية في أحسن الظروف، رغم القيود الصحية الرامية إلى الوقاية من وباء كوفيد-19”.

خلال هذا الحفل، الذي نظم بحضور سفير اليابان بالجزائر، أكيرا كونو، ورئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، هنأ الوزير الرياضيين الجزائريين المتأهلين لألعاب طوكيو، معربا عن “ثقته بأنهم سيمثلون الجزائر أحسن تمثيل، على غرار سابقيهم، وسيرفعون العلم الوطني في اليابان”. وأشار رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، أن الرياضيين الجزائريين قد حققوا كفاءة عالية، بمجرد اقتطاع تأشيرة التأهل لألعاب طوكيو، في هذه الظروف الاستثنائية، التي يطبعها انتشار وباء كوفيد-19. وصرح قائلا: “أهنئ الرياضيين الجزائريين والمؤطرين الذين عملوا في ظروف استثنائية جدا”. للتذكير، تأهل 44 رياضيا جزائريا في 14 اختصاصا، لتمثيل الجزائر في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.