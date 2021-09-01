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الجزائر

وزير الصحة: أكثر من 7.4 مليون شخص تقلوا التلقيح لحد الآن

الشروق أونلاين
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وزير الصحة: أكثر من 7.4 مليون شخص تقلوا التلقيح لحد الآن

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أن أكثر من 7.4 مليون شخص تقلو التلقيح لحد الآن، مؤكدا أن الهدف من هذه المبادرة هو الوصول إلى تلقيح 70 بالمائة من المواطنين قبل نهاية السنة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة “التقى وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد،  الأربعاء 1 سبتمبر2021 بمقر الوزارة, مع أعضاء من مديرية الصحة لولاية الجزائر ورؤساء مصالح المجالس الطبية والعلمية للمؤسسات الإستشفائية على مستوى العاصمة للحديث عن الخريطة الصحية لولاية الجزائر تحضيرا لأكبر عملية تلقيح ضد فيروس كوفيد-19 والتي ستنطلق خلال ثلاث أيام القادمة وتستمر إلى غاية 11 سبتمبر 2021.”

وقصد إنجاح هذه العملية، شدد الوزير على ضرورة تجنيد مستخدمي قطاع الصحة إضافة إلى المجتمع المدني بالتنسيق مع الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات من خلال تسخير عدد معتبر من الحافلات المجهزة بأطقم طبية ومختلف الوسائل الخاصة بعملية التلقيح.

كما كشف وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد أن التلقيح يستفيد منه كل الفئات العمرية، معلنا عن تكثيف حملات التلقيح تزامنا مع الدخول الإجتماعي سواء على المستويات.

إلى ذلك فان حملة التلقيح الوطنية التي تعول وزارة الصحة على نجاحها ستعرف مشاركة أسلاك الجيش الوطني الشعبي، الأمن الوطني والحماية المدنية، من خلال تنصيب حافلات متنقلة على مستوى عدد من الحواجز الأمنية الثابثة.

كما شدد وزير الصحة على ضرورة المواصلة في عمليات التوعية والتحسيس خلال هذه الأيام عن طريق المطويات والإشهار داخل الحافلات إضافة إلى المرافقة الإعلامية والتغطيات المتواصلة لهذه المبادرة التي ستكون نتائجها مثمرة.

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