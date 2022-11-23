وزير الصحة: إعادة النظر في القوانين الأساسية لجميع مستخدمي القطاع

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الأربعاء، على إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل مستخدمي الصحة، بجميع اسلاكهم مشددا على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري.

وأفاد بيان للوزارة “استقبل وزير الصحة، مساء الثلاثاء، أعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين برئاسة خالد كداد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية“.

وأكد الوزير في بداية اللقاء، على أهمية الاصغاء والتكفل بكل المسائل والانشغالات المطروحة من طرف مختلف الشركاء الاجتماعيين والتي وصفها “بمطالب شرعية مع إظهار الإرادة للتكفل بها”.

من جهته، كشف رئيس النقابة الوطنية الجزائرية عن رغبته في إسداء قرارات جديدة و حاسمة تخدم جميع الاسلاك كما الح على أهمية الحوار على المستوى المحلي و المؤسساتي الذي يعتبره ناقصا في بعض المؤسسات الصحية.

واستعرض خلال اللقاء، خالد كداد جملة من الانشغالات خاصة فيما تعلّق بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالنفسانيين حسب المعطيات و التصورات الجديدة، كما طالب بتحسين ظروف العمل ورفع مستوى التوظيف والتكوين المتواصل وكذا التكوين عن بعد بالإضافة إلى إشراك هذه الفئة في المجالس الإستشارية.

كما اقر وزير الصحة بأحقية المطالب وجدد عزمه للعمل سوّيا من أجل حل المشاكل العالقة من خلال إدراج النقاط المطروحة في إعداد القانون الأساسي الخاص بالنفسانيين، حيث أن القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي الصحة و التي وضعت سنة 2008 لم تعد تلبي حاجيات ومتطلبات المستخدمين.

وشدد الوزير، على أهمية التكوين المتواصل لكل الأسلاك مع ضرورة الرفع من الميزانية المالية المخصّصة له، مشيرا في ذات السياق، إلى الكفاءات و المؤهلات التي يتمتّع بها النفسانيون والتي لم تستغل كما ينبغي، كما لا يمكن حصر مهمة الأطباء النفسانيين في معالجة المرضى فقط، بل تشمل أيضا مستخدمي الصحة الذين قد يحتاجون في بعض الأحيان الي رعاية نفسية نتيجة الضغوطات التي تعتليهم جراء ممارسة عملهم.