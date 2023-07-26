وزير الصحة: التكفل بأزيد من 325 مصاب جراء الحرائق

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن إصابة 325 شخصا بجروج جراء حرائق الغابات التي مست عدد من الولايات، مؤكدا التكفل بكل الحالات.

وخلال زيارة معاينة قادته إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، أكد سايحي تكفل المستشفيات بكافة الجرحى الذين تجاوز عددهم 325 مصابا سجلت ولاية بجاية وحدها 134 حالة و122 اصابة ببومرداس و78 بولاية سكيكدة.

وأوضح الوزير أنه الاصابات الكبرى التي سُجلت وعددها سبعة تم نقلها إلى العاصمة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي نقص في الأدوية.

كما أكد المسؤول الأول عن القطاع أنه تم إسداء تعليمات لتزويد كل المستشفيات بالمستلزمات الطبية، بما فيها مستشفيات الولايات غير المعنية بالحرائق.

في السياق ذاته، كشف سايحي عن إنشاء خلية أزمة على مستوى الصيدلية المركزية.