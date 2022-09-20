وزير الصحة الجديد يعلن عن ورقة طريق للنهوض بالقطاع

سبعة محاور أساسية سيعتمد عليها وزير الصحة الجديد عبد الحق سايحي في خطة عمله، للنهوض بالقطاع وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمريض.

فحسب بيان للوزارة، عرض الوزير سايحي يوم الثلاثاء في اجتماع مع إطارات القطاع، ورقة طريق تحمل تسمية مخطط عمل للمريض “PAM”. وهي ترتكز على 7 محاور أساسية.

“ويهدف هذا المخطط إلى النهوض بالقطاع، وتحسين نوعية الخدمات المقدّمة للمريض. بالإضافة إلى تحسين الوضعية المهنية للمستخدمين، وفتح فضاء للحوار والتشاور”، يضيف البيان.

وقد دعا الوزير مسؤولي مختلف المؤسسات الصحية، إلى العمل على تنفيذ ما تضمنته ورقة الطريق، لصالح خدمة المريض والمستخدمين. مؤكدا اتخاذ إجراءات لصالح مهنيي القطاع.

المحاور الـ7 لخطة عمل وزير الصحة: