وزير الصحة: الجزائر تضمن التلقيح لأكثر من 13 جنسية على حدودها

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن اعتماد الجزائر لبرامج صارمة ودقيقة في سبيل تطوير منظومتها الصحية، على غرار تعميم التلقيح والتطعيم عند الأطفال بنسبة 100 بالمائة.

و وأكد سايحي، خلال كلمة له في أشغال الدورة السابعة والسبعين (77) للمنظمة العالمية الصحة، في العاصمة السويسرية “جنيف”، اليوم الثلاثاء، على ان الجزائر توفر التلقيح لأكثر من 13جنسية أجنبية على مستوى حدودها وذلك في إطار التعاون والتكافل في القارة الإفريقية.

وعبر ذات المنبر الأممي، تطرق الوزير سايحي، أمام المشاركين خلال هذه الدورة، الى الاستراتيجية الفعالة التي إعتمدتها الجزائر للرقي بمنظومتها الصحية من خلال جعل المريض محور كل إصلاح للمنظومة الصحية مع توسيع التغطية الصحية الجوارية بالخصوص وتعميمها، مستشهدا بعملية الترقية التي عرفتها الكثير من الوحدات الصحية وتقريبها من الساكنة خارج المدن الكبرى والتجمعات السكانية وذلك ضمن برنامج التكفل بالمريض PAM الذي يحتوي على 28 هدفا و 143 نشاطا صحيا محدد زمنيا، يقول بيان وزارة الصحة.