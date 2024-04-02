وزير الصحة: الجزائر ستنتج 50 بالمئة من حاجاتها السنوية من اللقاح المضاد للزكام

قبل نهاية 2024

ستنتج الجزائر 50 بالمئة من حاجاتها السنوية من اللقاح المضاد للزكام، مع نهاية عام 2024 الجاري، حسب ما أكده وزير الصحة عبد الحق سايحي.

الوزير قال، حسب ما ذكره بيان للوزارة، إن اتفاقية بين معهد باستور الجزائر ومجمع صيدال ستوقع قريبا. ليتمّ بموجبها انتاج اللقاحات المضادة للزكام.

حيث ستبلغ نسبة تغطية الحاجات الوطنية في المرحلة الأولى للإنتاج، 50 بالمائة مع نهاية العام 2024. وذلك بالتعاون مع متعاملين خواص.

وقام وزير الصحة صباح الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى معهد باستور. مرفوقا بوفد وزاري هام، يضم إطارات ومدراء مركزيين. بحضور الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، ورئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة.

“وعاين الوزير خلال هذه الزيارة أجنحة وأقسام المعهد، واطّلع على ظروف سيرها، فيما يخص متابعة و تأمين عملية تزويد المؤسسات الصحية باللقاحات و الأمصال”، يقول البيان.