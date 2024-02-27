وزير الصحة: الرقمنة في المستشفيات بلغت 97 من المائة

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن انتشار واسع للرقمنة في المستشفيات الجزائرية، حيث بلغت مستوى 97 من المائة.

وقال سايحي، على هامش لقاء خاص حول الملف الالكتروني للمريض DEM، الاثنين، “سيتم اعتماد نظام رقمي لكل مريض يدخل المستشفى، وبالتالي سيتبع هذا الرقم المريض أينما كان، وهدفه تسهيل عدم حمل المريض لملفه الطبي”، خلال تنقلاته إلى المستشفى للعلاج، “وتسهيل مهمة الطبيب في معرفة ماهي القرارات التي يتم اتخاذها على ضوء هذا الرقم الالكتروني”.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرقمنة قطاع الصحة، وتقديم الخدمات اللازمة وبسرعة لفائدة المواطنين.