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الجزائر
مثل رفقة المدير العام السابق للصيدلية المركزية وآخرين

وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف أمام القضاء هذا الثلاثاء

نوارة باشوش
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وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف أمام القضاء هذا الثلاثاء
أرشيف
عبد المالك بوضياف

يمثل هذا الثلاثاء، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سابقا، عبد المالك بوضياف وابنه، إلى جانب المدير العام السابق للصيدلية المركزية، المتابعين في ملف فساد يتعلق بقطاع الصحة، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
ملف الحال تمّ إحالته من طرف قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء الماضي،، وجدولته على مستوى الفرع الثاني لذات الجهة القضائية، إذ سيتابع عبد المالك بوضياف في هذا الملف بصفته وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وكذا بصفته والي ولاية وهران، ويتعلق الأمر بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين الذي كان يمنح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان “Radiothérapie” والتي كانت تشوبها معاملات مشبوهة وغير قانونية، كما يتابع رفقة عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد.
وبالمقابل، سيتابع المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتوظيف ابنه من بين 30 شخصا بطريقة مخالفة للقانون، وهو ما يترجم تهمة سوء استغلال الوظيفة المتابع فيه، فيما ستكشف محاكمة الحال عن حقائق أخرى لا تقل خطورة عن ملفات الفساد التي بتّ فيها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والذي يعتبر القلب النابض لجهاز العدالة والقوة الضاربة للفساد، طيلة 3 سنوات كاملة وما زالت تعمل على قدم وساق لحد الساعة لقطع دابر الفساد والمفسدين.

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