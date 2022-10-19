-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

وزير الصحة اللبناني يعلن تفشي الكوليرا في البلاد

الشروق أونلاين
  • 136
  • 0
وزير الصحة اللبناني يعلن تفشي الكوليرا في البلاد

أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، الأربعاء، عن تفشي داء الكوليرا في البلاد بشكل سريع وواسع، معظمه لدى ​النازحين السوريين​.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده في حكومة تصريف الأعمال، بمقر ​وزارة الصحة​ في العاصمة اللبنانية بيروت أن لبنان سجل 80 حالة جديدة بالكوليرا ليبلغ العدد التراكمي في البلاد 169 إصابة.

وأكد الأبيض: “هناك انتشارا واسعا للكوليرا، معظمه لدى النازحين السوريين، ولكن هناك تزايد واضح بتسجيل أعداد الإصابات”.

وأضاف أن “المياه الملوثة في مناطق عدة هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالاضافة الى مسألة تلوث الخضار من مياه الري، وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة مخالطة المصاب بأشخاص عدة”.

وتابع: “محطة التكرير في مناطق انتشار الكوليرا معطلة وبالتالي، المياه لا تتكرر وتبقى ملوثة، وتذهب الى المواطنين وتنشر الكوليرا فيما بينهم”، معلنا “أننا نعمل على تجهيز مستشفى ميداني في عرسال وهناك 8 مستشفيات ميدانية جاهزة توزع عليها المستلزمات العلاجية والأمصال”.

مقالات ذات صلة
الخارجية اللبنانية: نأمل أن يكون “اعلان الجزائر” منعطفاً لتحقيق الوحدة الفلسطينية

الخارجية اللبنانية: نأمل أن يكون “اعلان الجزائر” منعطفاً لتحقيق الوحدة الفلسطينية

السعودية تبدي اهتمامها بالانضمام إلى دول “بريكس”

السعودية تبدي اهتمامها بالانضمام إلى دول “بريكس”

إندونيسيا تقرر هدم ملعب كرة قدم بعد حادثة مقتل 174 شخصا

إندونيسيا تقرر هدم ملعب كرة قدم بعد حادثة مقتل 174 شخصا

الصين توقف صادرات الغاز المسال إلى أوروبا لتأمين حاجات الشتاء

الصين توقف صادرات الغاز المسال إلى أوروبا لتأمين حاجات الشتاء

الإليزي: فرنسا أرسلت 1.5 مليون جندي لإخماد الثورة الجزائرية

الإليزي: فرنسا أرسلت 1.5 مليون جندي لإخماد الثورة الجزائرية

فرنسا أمام “امتحان عسير” بمجلس الأمن بسبب الصحراء الغربية

فرنسا أمام “امتحان عسير” بمجلس الأمن بسبب الصحراء الغربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد