وزير الصحة اللبناني يعلن تفشي الكوليرا في البلاد

أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، الأربعاء، عن تفشي داء الكوليرا في البلاد بشكل سريع وواسع، معظمه لدى ​النازحين السوريين​.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده في حكومة تصريف الأعمال، بمقر ​وزارة الصحة​ في العاصمة اللبنانية بيروت أن لبنان سجل 80 حالة جديدة بالكوليرا ليبلغ العدد التراكمي في البلاد 169 إصابة.

وأكد الأبيض: “هناك انتشارا واسعا للكوليرا، معظمه لدى النازحين السوريين، ولكن هناك تزايد واضح بتسجيل أعداد الإصابات”.

وأضاف أن “المياه الملوثة في مناطق عدة هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالاضافة الى مسألة تلوث الخضار من مياه الري، وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة مخالطة المصاب بأشخاص عدة”.

وتابع: “محطة التكرير في مناطق انتشار الكوليرا معطلة وبالتالي، المياه لا تتكرر وتبقى ملوثة، وتذهب الى المواطنين وتنشر الكوليرا فيما بينهم”، معلنا “أننا نعمل على تجهيز مستشفى ميداني في عرسال وهناك 8 مستشفيات ميدانية جاهزة توزع عليها المستلزمات العلاجية والأمصال”.