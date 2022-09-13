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وزير الصحة: المستشفى الجزائري القطري سيكون قطبا صحيّا فريدا من نوعه

الشروق أونلاين
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وزير الصحة: المستشفى الجزائري القطري سيكون قطبا صحيّا فريدا من نوعه
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وزير الصحة

 استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي يوم الثلاثاء، سفير قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة، لبحث تجسيد مشروع المستشفى الجزائري القطري.

وحسب بيان للوزارة، فقد أعرب الطرفان في لقائهما عن ارتياحهما لمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في جميع المجالات على غرار قطاع الصحة.

وقد أطلع السفير القطري وزير الصحة على “استعداد بلاده للاستثمار في المجال الصحي بالجزائر، من خلال التجسيد القريب لمشروع إنجاز مستشفى على مستوى العاصمة”.

من جهته، أكد الوزير سايحي أن مشروع المستشفى الجزائري القطري في الجزائر، سيكون “قطبا صحيا فريدا من نوعه، بحيث يتوفر على خدمات صحية خاصة، مع طابع معماري مميز”.

كما أوضح الوزير أن هذا “الصرح يجب أن يكون مختلفا عن باقي المستشفيات، وأن يعكس مستوى الشراكة القائمة بين البلدين”.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور لتجسيد مشروع المستشفى الجزائري القطري، بإمضاء مذكرة تفاهم في أقرب الآجال.

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