وزير الصحة: الملف الإلكتروني للمريض محور أساسي في التحوّل الرقمي للقطاع

أشرف وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان ووزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري يوم الخميس، على افتتاح أشغال الاجتماع حول “رقمنة الملف الإلكتروني للمريض”.

وأكد آيت مسعودان في مداخلته بالمناسبة، أن الدولة “وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية، لضمان الانتقال الفعلي نحو منظومة صحية رقمية متكاملة”.

ودعا الوزير إلى “الاستغلال الأمثل لهذه الوسائل، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات الصحية، وضمان أفضل تكفّل بالمريض في مختلف المؤسسات”.

وأوضح الوزير في ذات السياق، أن “الملف الإلكتروني للمريض، يعدّ محورا أساسيا في عملية التحول الرقمي للقطاع. كونه:

يتيح توحيد المعطيات الطبية،

وتجنب تكرار الفحوصات والتحاليل،

كما يسهم في تحسين متابعة المرضى،

وتوفير الوقت والموارد”.

كما شدّد الوزير على “الأهمية الكبرى التي يكتسيها المعرّف الوطني للمريض. باعتباره أداة استراتيجية تضمن دقة البيانات وتكاملها عبر الشبكات الصحية”. مؤكّدا أنّ “هذه الآليات الحديثة تمثّل ركيزة أساسية لتجسيد نظام صحي فعّال”.

واختتم وزير الصحة كلمته بالتأكيد على أن “نجاح مشروع الرقمنة، يعدّ نجاحا للمنظومة الصحية الوطنية بأكملها”. داعيا إلى “تضافر جهود جميع الفاعلين والقطاعات المعنية، لتحقيق هذا التحوّل النوعي”.