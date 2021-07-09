وزير الصحة: انطلقنا في التلقيح حتى لا نلجأ إلى الحجر الصحي

قال إن الجزائر مستعدة لمساعدة تونس بكل الوسائل

أكد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، إن عملية التلقيح التي شرع فيها تهدف إلى تفادي الرجوع إلى إجراءات الحجر الصحي.

وقال بن بوزيد خلال إشرافه على انطلاق عملية التلقيح بمسجد أبي ذر الغفار بعين البنيان، إن الرجوع إلى الحجر الصحي لن يتم إلا إذا لزم الأمر ذلك ، وهو ما جعل السلطات -يقول الوزير -تطلق عملية تلقيح واسعة.

وبخصوص الرجوع إلى إجراءات الحجر الصحي، قال الوزير إن القرار يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية

وأوضح بن بوزيد، إن الوضع الذي تعيشه الجزائر يجعل التلقيح هو الحل ولا بديلا عنه.

وعن إعلان تونس لانهيار منظومتها الصحية، الخميس، وإرهاق الأطباء في مواجهة تفشي وباء كورونا، قال وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، إن الجزائر مستعدة لمساعدة تونس الشقيقة التي تعاني من خلال توفير كل الوسائل والإمكانيات.