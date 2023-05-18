وزير الصحة: بعثة طبية من 127 عضوا لمرافقة الحجاج

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن البعثة الطبية التي سترافق الحجاج إلى البقاع المقدسة هذه السنة, تتكون من 127 عضوا بين أطباء وشبه طبيين وصيادلة وسائقي سيارات الإسعاف.

وقال سايحي، الخميس، خلال إشرافه على افتتاح يوم تحسيسي وتوعوي لفائدة أعضاء البعثة الطبية لموسم حج 1444ه/2023م, أن الدولة سخرت كل الوسائل المادية والبشرية من أجل التكفل الأمثل بالحجاج،داعيا أعضاء البعثة الطبية المتكونة من 127 عضو إلى “التنسيق والتنظيم والانضباط لنجاح مهمتها”.

وأكد في ذات السياق على أهمية الالتزام بالقواعد الأساسية التي تستدعيها هذه المهمة والعمل بتوجيهات الأعضاء الذين لهم دراية وتجربة في تسييرها, حتى تؤدي واجبها على أحسن وجه.

وأشار الوزير إلى “صعوبة هذه المهمة خلال هذا الموسم”, وذلك –حسبه– بحكم ارتفاع عدد الحجاج الجزائريين الذي تجاوز 43 ألف حاج من جهة، وبلوغ عدد الذين وصل سنهم 65 سنة فما فوق نسبة هامة، إلى جانب الظروف المناخية.