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الجزائر

وزير الصحة: حققنا تقدما في الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية

س. ع
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وزير الصحة: حققنا تقدما في الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية
أرشيف

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الثلاثاء، أن الجزائر حققت تقدما معتبرا في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية حيث نالت من خلال هذه الجهود عدة شهادات من المنظمة العالمية تثبت القضاء على العديد منها.

وأوضح وزير الصحة خلال إشرافه بالجزائر العاصمة على افتتاح الملتقى الدولي حول الأمراض المعدية، أن الجزائر قد أحرزت تقدما معتبرا في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية حيث نالت من خلال هذه الجهود عدة شهادات من المنظمة العالمية للصحة تثبت القضاء على العديد منها.

وذكر بهذا الشأن بشهادة القضاء على فيروس شلل الأطفال البري سنة 2016 والقضاء على كزاز الأمهات الحوامل وحديثي الولادة في سنة 2018 والقضاء على الملاريا في سنة 2019.

وتواصل الجزائر هذه المجهودات حسب وزير الصحة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية وعلى مرض الرماد الحبيبي (trachome) قبل نهاية عام 2022، واصفا هذه النتائج بالمشجعة والتي تحققت بفضل ما قام به كل عمال القطاع.

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