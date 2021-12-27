وزير الصحة: رفض استقبال المرضى في المؤسسات الاستشفائية..ممنوع

أكد وزير الصحة، الأربعاء، رفضه المطلق لرفض بعض المؤسسات الإستشفائية استقبال المرضى أو تحويلهم إلى مستشفيات أخرى بحجة عدم توفر الأسرة الكافية.

وقال وزير الصحة خلال اجتماعه الدوري بإطارات القطاع، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أنه يتوجب على هؤلاء المدراء في حال تسجيل حالات إستثنائية إجراء اتصالات لضمان سرير للمريض في مستشفى آخر مع التكفل بنقله في سيارة إسعاف.

بيان وزارة الصحة

في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية حول الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر بسبب الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19 ، اجتمع وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات من الإدارة المركزية للوقوف على مدى تطبيق توجيهات التي أسديت لهم خلال لقاءته الماضية.

خلال هذا اللقاء، استمع السيد الوزير إلى الشروحات المقدمة من قبل مدراء الصحة لعدد من الولايات التي تسجل منحى تصاعدي في عدد الإصابات بالفيروس حول الإجراءات المتخذة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا خاصة ما تعلق منها بعدد الأسرة، مخزون الأكسجين وكذا مخزون الأدوية من مضادات التخثر.

وهنا جدد السيد الوزير التأكيد على ضرورة عدم تكرار الأخطاء والنقائص التي سجلها القطاع خلال الموجة الثالثة للفيروس، مشددا على أهمية التكفل بالمصابين بهذا الفيروس في المستشفيات في ظل توفر كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لمواجهة هذا الوباء.

وجدد أيضا السيد الوزير رفضه المطلق لرفض بعض المؤسسات الإستشفائية استقبال المرضي أو تحويلهم إلى مستشفيات أخرى بحجة عدم توفر الأسرة الكافية.وقال أنه يتوجب على هؤلاء المدراء في حال تسجيل حالات إستثنائية إجراء اتصالات لضمان سرير للمريض في مستشفى آخر مع التكفل بنقله في سيارة إسعاف.

كما شدد السيد الوزير على ضرورة ضمان سير عمل بعض المصالح الطبية ذات الأهمية الكبرى على غرار أمراض النساء و التوليد، الإنعاش، الجراحة العامة، الاستعجالات و طب الأطفال.

وخلال حديثه مع مدراء الصحة،دعا السيد الوزير إلى ضرورة العمل على إسترجاع ثقة المواطن من خلال جعل مختلف المؤسسات الصحية في خدمة المواطن لا غير خاصة في ظل الإمكانيات المادية و البشرية التي تتوفر عليها أغلب المؤسسات.

ولم يفوت السيد الوزير فرصة هذا اللقاء للتأكيد مجددا على أن عملية التلقيح تبقى الحل الوحيد لمجابهة فيروس كوفيد-19، داعيا مدراء الصحة إلى التفكير في سبل جديدة لإقناع المواطنين بضرورة التلقيح.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة البروفيسور بن بوزيد كان قد أسدى توجيهات خاصة خلال لقاء جمعه بمدراء الصحة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بتاريخ 13 ديسمبر 2021 تدخل في إطار الاستراتيجية الاستباقية التي أقرتها دائرته الوزارية تحسبا لتسجيل تطورات خطيرة خلال الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19.حيث طالب مدراء الصحة للولايات ب:

-تخصيص مستشفيات ومصالح خاصة بكوفيد-19 وذلك حسب التعداد السكاني و الحالات المسجلة بها و دون المساس بعدد من التخصصات ذات الأهمية الكبيرة ( أمراض النساء و التوليد، الإنعاش، الجراحة العامة، الإستعجالات و طب الأطفال).

– إعداد جرد مفصل بخصوص المخزون الذي تتوفر عليه مختلف المؤسسات الصحية من مادة الأكسجين.

– تقديم تقرير مفصل حول المخزون الخاص بالأدوية الموجهة لمرضى فيروس كوفيد-19 و على رأسها مضادات التخثر.

– معاينة وضعية مختلف التجهيزات الطبية التي تتوفر عليها المؤسسات وصيانتها بشكل مستعجل إن استدعى الأمر ذلك.

– إقرار نظام المناوبة مع توفير رقم هاتف للإجابة على انشغالات المواطنينن