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الجزائر

وزير الصحة: صب الشطرين الخامس والسادس من منحة كوفيد قريبا

الشروق أونلاين
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وزير الصحة: صب الشطرين الخامس والسادس من منحة كوفيد قريبا

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أن الشطر الخامس والسادس من منحة كوفيد-19 سيتم صبهما في القريب العاجل.  

وأوضح بيان للوزراة، أن بن بوزيد  شدد على معالجة جميع الملفات المطروحة في القطاع الصحي والعمل على إيجاد حلول سريعة لمطالب مهني القطاع.

و جاء تصريح بن بوزيد خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة مع أعضاء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية برئاسة الدكتور إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة وللباحثين الجامعيين البروفيسور رشيد بلحاج والنقابة الجزائرية للشبه الطبي برئاسة الوناس غاشي.

وأضاف البيان أن مسألة إصلاح المنظومة الصحية شكل محور المناقشات، حيث استعرض رؤساء النقابات الحاضرة خلال هذا اللقاء مختلف المشاكل المطروحة مقترحين حلولا بخصوصها.

واتفقت الأطراف المجتمعة على تشكيل لجنة تقنية تظم ممثلين عن الوصاية والتنظيمات النقابية لدراسة الملفات  المطروحة .

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