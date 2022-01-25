وزير الصحة: عدم التكفل بمصابي كورونا بالمستشفىيات غير مقبول

شدد وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد على أهمية استقبال المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات، في ظل توفر كافة الإمكانيات البشرية والمادية، مؤكدا على أن عدم التكفل بالمصابين غير مقبول.

واجتمع الوزير، مساء الاثنين 24 جانفي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات من الإدارة المركزية للوقوف على مستجدات الوضع الوبائي في الولايات ومدى تطبيق التعليمات التي أسديت لهم الأسبوع الفارط.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الصحة ما يلي:

“في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الأسبوعية حول الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر بسبب الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19، اجتمع وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، عشية نهار أمس، الاثنين 24 جانفي 2022، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات من الإدارة المركزية للوقوف على مستجدات الوضع الوبائي في الولايات ومدى تطبيق التعليمات التي أسديت لهم الأسبوع الفارط.

خلال هذا اللقاء، استمع السيد الوزير إلى آخر تطورات الوضعية الوبائية المحلية من قبل مدراء الصحة، خاصة ما تعلق منها بعدد الأسرّة الاستشفائية المخصصة لمرضى كوفيد-19 وأسرّة العناية المركزة و مخزون الأكسجين و كذا مخزون الأدوية، سيما مضادات التخثر، حيث أكّد مدراء الصحة للولايات أنّ الحالة الوبائية عرفت نوعا من الاستقرار، إلى جانب توفر كل الإمكانيات المادية و البشرية بما فيها الأدوية اللازمة وبالكميات المطلوبة.

جدّد السيد الوزير التأكيد على التركيز و تفادي بعض الاختلالات في التسيير مقترحا حلولا فيما يخص غيابات مستخدمي الصحة بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد-19 كما شدد على أهمية استقبال والتكفل الأمثل بالمصابين بهذا الفيروس في المستشفيات، في ظل توفر كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لمواجهة هذا الوباء.

ولم يفوّت السيد الوزير فرصة هذا اللقاء للتأكيد مجددا على أن عملية التلقيح تبقى الحل الوحيد لمجابهة فيروس كوفيد-19، داعيا مدراء الصحة إلى تنظيم حملات تحسيسية على نطاق واسع وفقا للتعليمة رقم 03 الصادرة بتاريخ 22 جانفي 2022، المتعلقة بإعادة بعث الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تعبئة شاملة، كل حسب تخصصه، بهدف تطبيق هذه المذكرة وتنفيذها بالتنسيق مع السلطات المحلية، سيما الحماية المدنية وممثلي مختلف القطاعات الأخرى، مع إسهام الأئمة مع الإلحاح بشكل خاص على ضرورة حث الجميع على الإقبال على التلقيح على مستوى نقاط التلقيح المتواجدة والمهيئة بشكل كبير على المستوى الوطني.

كما شدد وبقوة السيد الوزير على ضرورة محاربة الإشاعة و الاخبار الكاذبة التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي مؤكدا أن هذا ما هو الا تهويل وخلق جو من التشكيك في المجتمع حيث امر مدراء الصحة بتكذيب المعلومة في حينها”.