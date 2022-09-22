وزير الصحة: قانون أساسي خاصّ لأعوان النظافة في المستشفيات

سيتمّ إنشاء قانون أساسي خاص بالأعوان المشرفين على النظافة في المستشفيات، بموجب تعليمة أسداها وزير الصحة عبد الحق سايحي يوم الخميس.

جاء ذلك في اجتماع عقده الوزير عبر التحاضر المرئي، مع مديري الصحة الولائيين، ومديري المؤسسات العمومية للصحة، بحضور إطارات الإدارة المركزية للقطاع.

الوزير، وفي سياق تأكيده لأهمية التكوين في تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للمريض، أعلن عن تنظيم يوم تكويني لكل أعوان النظافة في المستشفيات بالتنسيق مع وزارة التكوين.

وذكر سايحي في خلال الاجتماع، أن فاعلية أي نظام صحي، تعتمد أساسا على مدى تقديم خدمات صحية ذات جودة للمريض.

كما شدّد الوزير على أهمية النظافة الاستشفائية، موجّها بتخصيص يوم دراسي لإثراء هذا الشقّ الهام في تحسين نوعية الخدمات الصحية عبر كامل ربوع الوطن.