وزير الصحة: قلصنا عدد الحالات العلاجية إلى الخارج من 100 الى 06

كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، عن تقليص عدد الحالات المرضية الموجهة للعلاج في الخارج من 100 حالة في السنة إلى 06 حالات.

وفي تصريح للصحافة الوطنية، أكد سايحي، على قدرة المنظومة الصحية في تقليص عدد الحالات المرضية المبتعثة إلى الخارج إلى 04 حالات قبل نهاية السنة الجارية.

وقال سايحي، بأن دخول المستشفى الجزائري الألماني القطري، سيحقق الأمن الصحي العام في الجزائر، عبر توفير العلاج المطلق لكل الحالات المرضية، والتخلي نهائيا على تخصيص بعثات علاجية في الخارج.