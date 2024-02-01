وزير الصحة: لهذا السبب لم تنتشر السمنة بين الجزائريين قبل الثمانينات

تشير الإحصائيات إلى انتشار السمنة بين الجزائريين بنسبة 30 بالمئة عند النساء، و 14 بالمئة عند الرجال و 10 بالمئة عند الأطفال. حسب ما أشار إليه وزير الصحة عبد الحق سايحي.

وقال الوزير سايحي لدى إشرافه على إطلاق دليل الوقاية و التكفل بالسمنة يوم الخميس، إن الظاهرة “تمثّل مشكلة صحية عمومية حقيقية”. محذّرا من أنها “في طريق التفاقم”.

وتابع الوزير يقول:”قبل الثمانينات لم تكن الجزائر تعرف ظاهرة السمنة. لأن النمط الغذائي آنذاك كان مبنيا على غذاء صحي متكامل، يعتمد على الخضروات و الفواكه، وبعيد عن السكريات”.

مضيفا:”حتى أن الفرينة البيضاء، لم تكن مستهلكة بكثرة آنذاك. كان هناك دقيق القمح الصلب، وكانت الخضر تشكّل 80 أو 90 بالمئة من النظام الغذائي للجزائريين”.

قبل أن يستشهد بالقول إنه:”بعد سنة من افتتاح مصنع لعلامة شهيرة لصنع المشروبات الغازية في الجزائر سنوات التسعينات، لاحظ باحثون ارتباط استهلاك منتجاتها مع زيادة الوزن بين السكان”.

وكشف الوزير سايحي بالمناسبة أن الحكومة “تعمل على إصدار مجموعة من القوانين التنظيمية. للحدّ من السلوكيات غير الصحية، وتحديد مسؤولية كل قطاع”.