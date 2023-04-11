وزير الصحة: منصة رقمية تتيح للمريض الاطلاع على بياناته الطبية

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، الثلاثاء، أنه سيتم تمكين المواطن من الوصول إلى البيانات الطبية الخاصة به عبر فضاء رقمي في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وصرح وزير الصحة خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء التقييمي حول الرقمنة بمقر الوزارة، أن المواطن سيتمكن من أخذ موعد طبي متخصص إلكتروني عن بعد لتفادي عناء البحث والتنقل.

ويأتي هذا الفضاء الرقمي عبر تطبيق هاتفي حسب الوزير، لتسهيل الاستخدام حيث يحتوي على جميع التخصصات الطبية التي تتوفر عليها المؤسسات الصحية.

وطالب عبد الحق سايحي، إطارات الوزارة إطارات الإدارة المركزية ومدراء الصحة للولايات والمدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية للصحة، بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لاستكمال عملية رقمنة النظام الصحي في البلاد.

وأكد الوزير على أهمية رقمنة قطاع الصحة واستخدام التقنيات الرقمية لجمع وتحليل وتخزين البيانات الصحية، وتوفير الرعاية الصحية عن بُعد، وتحسين كفاءة العمليات الصحية خاصة من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات.

وأشار سايحي في كلمته، أن رقمنة المؤسسات الصحية قد تمت، بنسبة تفوق 75 بالمئة خلال السنة الماضية. وذلك باستعمال نظام طبي إلكتروني يسمح بتتبع مسار المريض داخل هذه الهياكل.

وشدد ذات المسؤول على ضرورة الاستغناء عن الاستعمال الورقي قدر الامكان. مع إعداد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الإعلام الآلي للسهر على السير الحسن لهذا النظام.