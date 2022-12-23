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وزير الصحة: هذا هو موعد تعميم الرقمنة عبر المستشفيات الجزائرية

الشروق أونلاين
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وزير الصحة: هذا هو موعد تعميم الرقمنة عبر المستشفيات الجزائرية
ح.م
سايحي خلال زيارته لمستشفى بني مسوس

سيعمم نظام الرقمنة عبر جميع مستشفيات الوطن قبل جوان 2023، حسب ما أعلن عنه وزير الصحة عبد الحق سايحي.

وفي تصريح للصحافة عقب زيارة قادته إلى المركز الاستشفائي الجامعي بنى مسوس من أجل الوقوف على رقمنة نظام التسيير، قال سايحي إنه قبل جوان 2023 ستعمم الرقمنة في كل المستشفيات.

وخلال ذات الزيارة، شدد الوزير على ضرورة التعميم لسياسة صفر ورق في المعاملات الطبية والتي ستصبح عبارة عن دعامة رقمية في شكل قرص مضغوط أو رسالة بريدية إلكترونية تحوي على الملف الكامل للمريض.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن أشياء أخرى ستكون في صالح المريض خلال سنة 2023،من بينها أنسنة المستشفيات (تحسين الاستقبال والتعامل مع المرضى وتوجيههم) في بداية الثلاثي الأول من السنة القادمة.

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