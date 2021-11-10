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الجزائر

وزير الصحة: هذه شروطنا لإعادة فتح قاعات الحفلات

الشروق أونلاين
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وزير الصحة: هذه شروطنا لإعادة فتح قاعات الحفلات

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد عن السماح بإعادة فتح قاعات الحفلات بنسبة استيعاب 50% شريطة الحصول على دفتر التلقيح واحترام إجراءات الوقاية.

وقال بن بوزيد، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على حصة الشروق مورنينغ، “أوصينا بفتح قاعات الحفلات بنسبة استيعاب 50% شريطة الحصول على دفتر التلقيح واحترام إجراءات الوقاية”.

وتابع بن بوزيد قائلا أن خطورة وباء كورونا مازالت قائمة رغم هدوء الوضع حاليا، كاشفا أنه سيعقد  لقاء مساء الأربعاء مع المجلس العلمي وسيتخذ على ضوئه إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الرابعة في حال وصولها إلى الجزائر.

كما تحدث بن بوزيد عن التلقيح حيث قال إن نسبته في الجزائر حاليا ضعيفة وغير مرضية، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي أعراض خطيرة ناجمة عن التلقيح ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن كل المؤشرات العلمية تدل على أن الجزائر ستواجه موجة رابعة لكورونا، داعيا الجميع اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة خطر الموجة الرابعة

كما قال بن بوزيد أن عدم الخضوع للجرعة الثالثة قد يلغي الحصول على الدفتر الصحي.

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