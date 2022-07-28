وزير الصحة يأمر بتحقيقات وبائية حول كورونا وأمراض الصيف

أمر وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد بإجراء تحقيقات وبائية حول فيروس كورونا وأمراض الصيف لاتخاذ الاجراءات الضرورية في وقت مبكر.

وفي كلمة له خلال يوم تحسيسي بعنوان: “الوقاية من الأخطار الصحية الناجمة عن موسم الاصطياف” مساء الأربعاء، أكد الوزير على ضرورة “اتخاذ إجراءات للحفاظ على النظافة، لتجنب ظهور أمراض قد تتسبب في انتشار الأوبئة، وكذا التسمم الغذائي الجماعي والأمراض المنقولة عن الحيوانات وعن طريق المياه وعودة انتشار كوفيد-19”.

ومن بين أمراض الصيف، أشار بن بوزيد إلى أمراض الجلد والعيون، إلى جانب آثار موجة الحر على الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة”.

وفي هذا الصدد، قدم بن بوزيد توجيهات للحفاظ على صحة المواطنين خلال هذا الموسم تتمثل في “تعزيز اليقظة فيما يخص المراقبة الوبائية للأمراض التي يجب الإبلاغ عنها مع إعطاء اهتمام خاص للتسمم الغذائي الجماعي، الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والتسمم العقربي،إلى جانب مضاعفة اليقظة فيما يتعلق بالمراقبة الوبائية لأي حالة مشتبه بها لكوفيد-19”.

وحفاظا على النظافة العامة، دعا بن بوزيد إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات المعنية، لا سيما فيما يخص مراقبة المياه الموجهة للاستهلاك، كما شدد على أهمية نظافة المؤسسات ذات الطابع الغذائي وإعادة تنشيط الإجراءات المشتركة بين القطاعات لمكافحة الأمراض المنتقلة عن طريق المياه ومكافحة الأمراض الحيوانية المصدر.

كما طلب المسؤول الأول عن القطاع من مصالح الأوبئة والطب الوقائي (SEMEP) للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وضع مخطط اتصال اجتماعي لإعلام وتحسيس المواطنين حول الوقاية من هذه الأمراض.