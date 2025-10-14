وزير الصحة يؤكد استعداد الجزائر لدعم سيراليون في مكافحة الأمراض والأوبئة

استقبل وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان مساء الإثنين، سفير جمهورية سيراليون لدى الجزائر الحاجي بريما ألفيس كوروما.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد “تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية، مع بحث إمكانية استفادة سيراليون من الخبرة الجزائرية في هذا المجال”.

وفي هذا السياق، أكد الوزير “استعداد الجزائر لتقديم دعم لجمهورية سيراليون في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة، بما يساهم في تطوير قدرات الاستجابة السريعة والتشخيص المبكر”.

وشدّد آيت مسعودان على “حرص الجزائر على تقاسم تجربتها الرائدة في برامج الوقاية ومراقبة الأوبئة. تعزيزًا لأواصر التضامن الإفريقي، وتماشيا مع التوجهات المشتركة في إطار التعاون الإفريقي”.

من جهته، عبّر السفير عن “امتنانه للجزائر على مواقفها الداعمة للدول الإفريقية. مشيدًا بالدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر في تعزيز التضامن الإفريقي، وتطوير الأنظمة الصحية في القارة”.