وزير الصحة يؤكد على ضرورة توفير الأدوية لتغطية الإحتياجات الوطنية

ومختلف المستلزمات الطبية..

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، الخميس، على ضرورة توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية لتغطية الإحتياجات الوطنية.

وشدد الوزير سايحي على إحداث التكامل المنشود بين القطاعين العمومي والخاص، خلال استقباله وفد الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة.

وحرص سايحي على “ضرورة توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية بما يسمح بتغطية الإحتياجات الوطنية المعبر عنها من قبل مختلف المؤسسات و المرافق الصحية”، حسب بيان الوزارة.

والعمل على تطوير وتشجيع الإنتاج المحلي، حيث أعرب عن “دعمه لمختلف الفاعلين في هذا القطاع، من خلال العمل على إزالة جميع الصعوبات والعراقيل التي يواجهها”، يضيف البيان.

وأكد البيان أنه سيتم دراسة إشكالية الوفرة المستمرة للأدوية من خلال “إطار فوج العمل الذي سيتم تنصيبه وكذا الفضاء الإستشاري الذي سيتم خلقه بين مختلف الأطراف الفاعلة”.

كما ألح سايحي على القيام بدراسة “الحالات المتعلقة بالاحتياجات المعلن عنها من قبل نظام الصحة ببلادنا وضرورة تلبيتها لفائدة المريض”.