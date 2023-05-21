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الجزائر

وزير الصحة يبحث التعاون الثنائي مع نظيره السوري بجنيف

الشروق أونلاين
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وزير الصحة يبحث التعاون الثنائي مع نظيره السوري بجنيف
ح.م
وزير الصحة ونظيره السوري حسن الغباش

بحث وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمقر البعثة الدائمة للجزائر بجنيف، مع نظيره السوري الدكتور حسن الغباش التعاون الثنائي بين البلدين.

وأوضح بيان لوزراة الصحة أن الوزير سايحي أشار إلى أن البلدين متوجهان نحو اثراء برنامج تبادل خبرات بين البلدين، من التجارب الصحية التي ستعزز وتطور المجال الصحي لكلا البلدين.

من جهته، أكد وزير الصحة السوري عن تطلع بلده إلى تعزيز و تقوية دائرة التعاون الثنائي مع الجزائر في مجال الصحة .

كما رحب الوزير سايحي، باسترجاع سوريا لمقعدها في الجامعة العربية التي تعتبر نتاج و ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد مرارا أن سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية و لا يمكن عزلها عن محيطها العربي.

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