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الجزائر
كشف عن اتفاقية لزيادة المتربصين في عدة اختصاصات

وزير الصحة يتعهد مجددا بتحسين ظروف منتسبي القطاع

صبرينة ذيب
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وزير الصحة يتعهد مجددا بتحسين ظروف منتسبي القطاع
أرشيف

أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد بأن وزارته تعمل على تحسين ظروف منتسبي قطاع الصحة، بشكل عام والأطباء والممرضين وأخصائي الأشعة بشكل خاص هذه السنة، وهذا عن طريق إعادة وضع خارطة المنظومة الصحية التي ستعيد الاعتبار لهذه الفئة وأيضا لوضع حد للهروب نحو القطاع الخاص.

كما كشف بن بوزيد خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية سوق أهراس الأحد عن إبرام اتفاقية مع وزارة التعليم العالي من أجل زيادة عدد المتربصين في عدة اختصاصات سُجل بها عجز وخاصة أخصائي الأشعة الذين هجروا القطاع العمومي باتجاه القطاع الخاص، على حد تعبيره.
وبعد أن أبرز أهمية الرقمنة في القطاع الصحي، ذكر بن بوزيد بأنه قد تمت الموافقة من طرف مجلس الحكومة على إنشاء وكالة وطنية لرقمنة القطاع الصحي تضم مجلسا إداريا ومجلسا علميا.

ومن شأن عملية الرقمنة أن تمكن من معرفة، وفي أي وقت، ما يوجد من مخزون للأدوية وموارد بشرية وسيارات إسعاف وأجهزة وآليات وكذا إعداد الملف الطبي الإلكتروني، على غرار ما قام به القطاع في ولاية سوق أهراس الذي يعتبر نموذجا سيعمم على المستوى الوطني، حسب ما أشار إليه الوزير.

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