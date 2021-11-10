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الجزائر

وزير الصحة يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد-19

الشروق أونلاين
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وزير الصحة يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد-19

تلقى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الأربعاء ،الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد-19، رفقة عدد من اطارات الوزارة تطبيقا لتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا.

وتلقى وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، الجرعة الثالثة من لقاح كوفيذ-19، رفقة عدد من إطارات الإدارة المركزية، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية.

كما جاءت الخطوة عملا بتعليمة المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة المؤرخة في 27 أكتوبر الماضي والتي توصي من خلالها الأشخاص الراغبين في تعزيز مناعتهم بعد انقضاء مدة الستة أشهر  بتلقي  الجرعتين.

وجدد وزير الصحة بالمناسبة دعوته لكل المواطنين إلى ضرورة التلقيح ضد كوفيد-19 والذي أكد أنه يبقى الوسيلة الأنجع لمحابهة هذا المرض.

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