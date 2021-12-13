أكد عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة، في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الدورية للوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر، بشدة على تخصيص مستشفيات ومصالح خاصة بكوفيد-19.

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في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الدورية للوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر بسبب جائحة كوفيد-19، إجتمع وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، صباح اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 عبر تقنية التحاضر عن بعد بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات الإدارة المركزية و أعضاء من اللجنة العلمية.

خلال هذا اللقاء، أسدى السيد الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات التي تدخل في إطار الإستراتيجية الإستباقية التي أقرتها دائرته الوزارية تحسبا لتسجيل تطورات خلال الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19، حيث أكد بشدة على مدراء الصحة للولايات بتخصيص مستشفيات ومصالح خاصة بكوفيد-19 وذلك حسب التعداد السكاني والحالات المسجلة بها ودون المساس بعدد من التخصصات ذات الأهمية الكبيرة على غرار مصالح مكافحة السرطان و أمراض النساء و التوليد والإنعاش والجراحة العامة والاستعجالات وطب الأطفال.

كما طالب السيد الوزير مدراء الصحة بإعداد جرد مفصل بخصوص المخزون الذي تتوفر عليه مختلف المؤسسات الصحية من مادة الأكسجين بالإضافة إلى معاينة وضعية مختلف التجهيزات الطبية التي تتوفر عليها هذه المؤسسات وصيانتها ومراقبتها، مشددا على ضرورة الوقوف على الوضعية التي تعرفها مختلف المؤسسات الصحية خاصة في ظل إرتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 على مستوى العديد من الولايات ومنه دخول الموجة الرابعة من هذا الفيروس.

كما دعا وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، أيضا مدراء الصحة للولايات، والذين أعطاهم كامل الصلاحيات في اتخاذ القرارات الكفيلة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19 ، إلى تقديم تقرير مفصل حول المخزون الخاص بالأدوية الموجهة لمرضى فيروس كوفيد-19 و على رأسها مضادات التخثر، مطالبا إياهم بتقديم قائمة إحتياجاتهم بخصوص النقص الذي يمكن تسجيله في هذا الخصوص و التي ستتكفل الصيدلية المركزية للمستشفيات بتوفيره في حينه.

كما أكد السيد الوزير مجددا على أن عملية التلقيح تبقى الحل الوحيد لمجابهة فيروس كوفيد-19 في ظل توفر الجزائر على مخزون معتبر من اللقاح فيما ينتظر إستلام كميات أخرى خلال الأيام القادمة .

وكلف السيد الوزير مدراء الصحة إلى الانخراط بقوة في الحملة التحسيسية حول أهمية التلقيح ضد كوفيد-19 و ذلك من خلال توفير جميع الوسائل و الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة لذلك مع إشراك المجتمع المدني و وسائل الإعلام المحلية في هذه العملية بالإضافة إلى الاستعانة بالأئمة بالنظر إلى مكانتهم و احتكاكهم اليومي بالمواطنين.