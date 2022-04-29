وزير الصحة يحذر من التخلي عن المناوبة الطبية وغلق الصيدليات في فترة العيد

أمر وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد بضمان المناوبة الطبية على مستوى كافة المستشفيات والصيدلايات خلال فترة عيد الفطر.

ووجه الوزير خلال اجتماعه الخميس بمدراء الصحة للولايات جملة من التوجيهات، أهمها ضرورة ضمان المناوبة الطبية على مستوى كامل المؤسسات الصحية وكذا الصيدليات الخاصة خلال الفترة الممتدة من عشية الخميس إلى غاية الأربعاء 4 ماي 2022 وهي الفترة التي تتزامن مع نهاية الأسبوع وكذا الاحتفال بعيدي العمال والفطر المبارك.

كما شدد بن بوزيد حسب بيان للوزارة على ضرورة تهيئة الظروف المثلى لاستمرارية وضمان العلاج للمرضى وتوفير كافة المنتجات الصيدلانية والطبية اللازمة وبالإضافة إلى ضمان خدمات النظافة والصيانة خلال الفترة ذاتها.