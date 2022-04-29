-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير الصحة يحذر من التخلي عن المناوبة الطبية وغلق الصيدليات في فترة العيد

الشروق أونلاين
  • 181
  • 0
وزير الصحة يحذر من التخلي عن المناوبة الطبية وغلق الصيدليات في فترة العيد

أمر وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد بضمان المناوبة الطبية على مستوى كافة المستشفيات والصيدلايات خلال فترة عيد الفطر.

ووجه الوزير خلال اجتماعه الخميس بمدراء الصحة للولايات جملة من التوجيهات، أهمها  ضرورة ضمان المناوبة الطبية على مستوى كامل المؤسسات الصحية وكذا الصيدليات الخاصة خلال الفترة الممتدة من عشية الخميس إلى غاية  الأربعاء 4 ماي 2022 وهي الفترة التي تتزامن مع نهاية الأسبوع وكذا الاحتفال بعيدي العمال والفطر المبارك.

كما شدد  بن بوزيد حسب بيان للوزارة على ضرورة تهيئة الظروف المثلى لاستمرارية وضمان العلاج للمرضى وتوفير كافة المنتجات الصيدلانية والطبية اللازمة وبالإضافة إلى ضمان خدمات النظافة والصيانة خلال الفترة ذاتها.

مقالات ذات صلة
نفطال: ضمان توفر الوقود خلال يومي عيد الفطر

نفطال: ضمان توفر الوقود خلال يومي عيد الفطر

حريق وزارة الصحة.. صدور أول بيان رسمي

حريق وزارة الصحة.. صدور أول بيان رسمي

طالبتان جزائريتان تطوّران تطبيقا ذكيًّا يستخدم في هندسة البنايات المضادة للزلازل

طالبتان جزائريتان تطوّران تطبيقا ذكيًّا يستخدم في هندسة البنايات المضادة للزلازل

أكثر من 79 مليار دينار لميزانية منحة البطالة

أكثر من 79 مليار دينار لميزانية منحة البطالة

هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية على إثر التقلبات الجوية الأخيرة

هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية على إثر التقلبات الجوية الأخيرة

رفع التجميد عن منحة المردودية للأساتذة بعد العيد

رفع التجميد عن منحة المردودية للأساتذة بعد العيد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد