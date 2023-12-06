وزير الصحة يدشن وحدة معالجة الأمراض السرطانية بتندوف

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الأربعاء، على وضع حيز الخدمة وحدة معالجة الأمراض السرطانية بالمستشفى المختلط سي الحواس بتندوف.

وحسب بيان لوزارة الصحة، شرع سايحي في زيارة عمل وتفقد لولاية تندوف وذلك بأمر من رئيس الجمهورية، حيث سيكون مرفوقا بوفد وزاري هام يظم إطارات من الإدارة المركزية وكذا خبراء في عدة تخصصات.

ويشمل برنامج الوزير زيارة المستشفى المختلط “بني الحواس”، ووضع حيز الخدمة وحدة معالجة الأمراض السرطانية بذات المستشفى.

كما سيعطي الوزير إشارة انطلاق قافلة طبية لفائدة البدو الرحل بالولاية، ليزور بعدها مصلحة الأشعة بالمستشفى المختلط.

سايحي سيستمع كذلك إلى عروض حول وضعية القطاع بما فيها البرامج الجارية منها إنجاز مشروع مستشفى 120سرير ببلدية تندوف،

مشروع إنجاز مستشفى 60سرير (الأمومة و الطفل) ببلدية تندوف، ووحدة المراقبة الصحية على الحدود.

وسيقف المسؤول الأول عن القطاع أيضا على احتياجات ساكنة الولاية في المجال الصحي من خلال جلسة عمل سيعقدها بحضور السلطات المحلية وإطارات القطاع. يضيف البيان.