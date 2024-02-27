وزير الصحة يدعو المواطنين إلى الاكثار من قراءة القرآن بدلا من “الزلابية” في رمضان

دعا وزير الصحة، عبد الحق سايحي، المواطنين، إلى ضرورة اتباع نظام غذائي متزن خلال شهر رمضان، يساعدهم في الحافظ على صحة الجسد ويبعدهم عن الأمراض.

وفي كلمة له، خلال اشرافه على فعاليات اليوم التحسيسي التوعوي حول “رمضان والصحة”، الثلاثاء، قال الوزير سايحي،” لقد أثبتت الاحصائيات، استقبال المصالح الاستعجالية، حالات كثيرة بعد الافطار،ولا يقتصر الأمر على المرضى فقط، بل حتى الأصحاء، وأحيانا تكون بسبب التخمة، والافراط الشديد في الأكل”، مطالبا المواطنين بـ”ضرورة الاكثار من قراءة القرآن” في هذا الشهر الفضيل “بدلا من الإكثار من الزلابية وقلب اللوز”.

وأشار الوزير سايحي، بأن هيئاته الوزارية، قد بادرت بإطلاق حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة المواطنين، تتضمن ومضات تحسيسية وإرشادات ونصائح موجهة لعامة الناس وبالدرجة الأولى إلى المصابين بالأمراض المزمنة، عبر منصة على الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدا بأن هذه الحملة ستصل إلى النتائج المرجوة.