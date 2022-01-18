وزير الصحة يدعو للتبليغ عن رافضي استقبال المرضى بالمستشفيات

دعا وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الإثنين، للتبليغ عن الأشخاص الرافضين لاستقبال المرضى بالمستشفيات، بحجة عدم توفر الأسرة الكافية.

وحسب بيان لوزارة الصحة فقد “إجتمع وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، ظهر اليوم الإثنين 17 جانفي 2022 عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء الصحة للولايات ومدراء المؤسسات الإستشفاية”.

وأضاف “خلال هذا اللقاء، إستمع السيد الوزير لآخر التطورات المتعلقة بالوضعية الوبائية على مستوى عديد الولايات-خاصة تلك التي سجلت منحا تصاعديا في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 خلال الأيام الأخيرة – سواء ما تعلق منها بعدد الأسرة المخصصة لمرضي كوفيد-19 أو تلك المخصصة لحالات الإنعاش ،بالإضافة الوفرة مادة الأكسجين الطبي و كذا الأدوية المخصصة لمرضي كوفيد-19 “.

وأوضح “إن السيد الوزير جدد رفضه المطلق لإستمرار رفض بعض المؤسسات الإستشفائية على مستوى الجزائر العاصمة خاصة إستقبال المرضي أو تحويلهم إلى مستشفيات أخرى بحجة عدم توفر الأسرة الكافية”.

وأردف أن الوزير دعا إلى “داعيا إلى الإبلاغ عن كل شخص يقوم بمثل هذه السلوكات مهما كانت صفته مع ضرورة إيجاد حل لمشكل نقص الأسرة الذي يطرحه مدراء بعض من المؤسسات الإستشفائية في العاصمة في الوقت الذي تسجل فيه عديد ولايات الوطن إستقرارا”.

وتابع البيان أن الوزير “أكد على ضرورة عدم تكرار الأخطاء والنقائص التي سجلت خلال الموجة الثالثة للفيروس خصوصا وأن إستراتيجية إستباقية تم إقرارها تحسبا لتسجيل تطورات خلال الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19 وعلى رأسها تخصيص مستشفيات ومصالح خاصة بكوفيد-19 مع الإبقاء على نشاط عدد من التخصصات ذات الأهمية القصوى على غرار أمراض النساء و التوليد، الإنعاش، الجراحة العامة، الإستعجالات و طب الأطفال”.

وأكد البيان “إن السيد الوزير شدد على أهمية ضمان التكفل الأمثل بالمصابين بهذا الفيروس على مستوى المستشفيات في ظل توفر كافة الإمكانيات البشرية والمادية وكذا الأدوية و المستلزمات الوقائية التي تتكفل الصيدلية المركزية للمستشفيات بتوفيرها بالكميات المطلوبة و اللازمة لمواجهة هذا الوباء”.

وحسب ذات البيان “دعا السيد الوزير إلى ضرورة العمل على إسترجاع ثقة المواطن من خلال جعل مختلف المؤسسات الصحية في خدمة المواطن، مشددا على ضرورة الإستمرار في التعاطي و التعامل بكل حيطة و حذر مع هذا الفيروس”.

“من جهة أخرى، دعا وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد كل من مدراء الصحة و مدراء المؤسسات الإستشفائية إلى منح المصالح الإستعجالية الطبية الأولوية ضمن برامج إعادة التهيئة المبرمجة بالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها هذه المصالح وكونها واجهة المستشفيات” يضيف البيان.