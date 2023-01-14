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الجزائر

وزير الصحة يستقبل حفيد نيلسون مانديلا

الشروق أونلاين
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وزير الصحة يستقبل حفيد نيلسون مانديلا
ح.م
جانب من اللقاء

 استقبل وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، السبت، حفيد الزعيم  نيلسون مانديلا، زويليفيل مانديلا مرفوقا بعقيلته رابيامانديلا، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وأفاد بيان للوزارة، أن الطرفان تطرقا إلى التعاون بين البلدين، خاصة في مجال تطوير التجهيزات الطبية وصيانة العتاد الطبي و تسيير ومناجمنت المستشفيات، حيث ثمن تجربة دولة جنوب إفريقيا في هذا المجال.

كما ثمن الوزير سايحي فرصة لقاءه ابن أكبر مناضل عرفته القارة الافريقية، صاحب الأفكار المناهضة للأبارتيد و الاستعمار، و الذي يعتبر صديقا للجزائر التي زارها في بداية استقلالها وكذا خلال التسعينات.

من جهته، أعرب مانديلا عن تشرفه بالحضور إلى الجزائر ممثلا لعائلة مانديلا، حيث صرح أنّ جده كان يعتبر الجزائر بلده الثاني، والأهم من ذلك أن  الجزائر وطن لكافة الثوار في القارة الافريقية. و ذكر زيارة السيد نيلسون مانديلا إلى الجزائر سنة 1962 لمساندة الكفاح من أجل التحرير و كذا بناء وحدة الدول الافريقية.

كما أبرز حفيد الزعيم الافريقي امتنانه الدائم وكافة أبناء الشعب الجنوب إفريقي لهذه العلاقة التي تربطهم بالجزائر. و أن حضوره فرصة ثمينة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية و التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أبدى مانديلا سعادته بلقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول. كما ثمن لقائه بوزير الصحة، حيث تناول الطرفان المسائل المشتركة بين البلدين في مجال التعاون الثنائي، كما ركّزا على المجالات ذات الاهتمام المشترك في المؤسسات القارية و الدولية، على غرار البرلمان الإفريقي و الاتحاد الإفريقي، وكذا النظر في مجالات الاهتمام المشترك التي يمكن تعزيزها و الدعم و تبادل الخبرات و التعاون مع الأمم المتحدة.

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